Insolite à Genève – L’Horloge fleurie perd la tête et réveille les voisins L’alarme se déclenche sans raison. Des plantes qui poussent trop vite pourraient en être la cause. Chloé Dethurens

L'horloge fleurie au Jardin Anglais. LAURENT GUIRAUD

Les riverains du Jardin anglais ne vivent pas des nuits toujours très tranquilles. Tout comme la plaine de Plainpalais, le lieu est prisé des noctambules lors des beaux jours, ce qui génère ici aussi un volume important de nuisances sonores et quelques plaintes déposées auprès de la police. Mais ce n’est pas tout: depuis quelque temps, l’Horloge fleurie provoque elle aussi du bruit dont ces habitants se passeraient bien.

Certains d’entre eux ont contacté la Ville de Genève, qui gère l’installation et qui nous a confirmé avoir été interpellée à ce sujet. En effet, l’alarme censée protéger le site se déclenche souvent, parfois même en pleine nuit, alors que personne n’est en train de piétiner l’horloge. Le son produit est alors puissant et dure un certain temps, cela peut aller jusqu’à une quarantaine de sonneries durant une dizaine de minutes, nous raconte une riveraine.