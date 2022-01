Conséquences du Covid – L’horaire du Léman Express est réduit ce week-end Les absences pour cause de maladie se multiplient, conduisant à des suppressions de train en dernière minute. Situation tendue. Thierry Mertenat

Une rame du Léman Express, ici à la gare de Champel. LAURENT GUIRAUD

Le virus est partout, il monte dans le train et fait descendre tout le monde. C’est en substance le communiqué du jour des CFF. Il est préoccupant mais prévisible. Les absences pour cause de maladie sont en effet en augmentation au sein de la régie fédérale. «La situation est de plus en plus tendue», explique sa direction. Avant d’ajouter: «Dans certaines unités, il n’y a plus de réserve de personnel.»

Ainsi, pour exemple, le matin du mercredi 5 janvier 2022, cinq trains du Léman Express ont dû être supprimés en dernière minute à Genève pour cause d’absences maladie, ceci sur un total de 240 trains Léman Express circulant chaque jour.

Conséquence inévitable: suite aux nombreuses défections, les horaires doivent être allégés dans la région genevoise. Les trains Léman Express des lignes L2 et L4 sont supprimés entre Coppet et Annemasse les samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 janvier. Les convois circuleront ainsi à la cadence d’un train chaque demi-heure au lieu de chaque quart d’heure, toujours entre Coppet et Annemasse.

Cette mesure devrait permettre d’éviter des suppressions de trains de dernière minute. D’autres décisions ne sont pas exclues, en fonction de l’évolution sanitaire. Il est à noter que le trafic transfrontalier avec les pays voisins nécessite parfois des modifications d’horaires en raison du manque de personnel à l’étranger. L’horaire en ligne se trouve de fait actualisé en permanence. Les voyageurs sont invités, plus que jamais, à le consulter peu avant leur voyage.

