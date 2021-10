Votations cantonales du 28 novembre – L’horaire des magasins à nouveau soumis au peuple La population se prononce pour la septième fois depuis 1988. À la clé, trois ouvertures dominicales par an et une heure de plus le samedi. Eric Budry

Un des effets de la réforme serait la disparition de la nocturne du jeudi jusqu’à 21 heures. PIERRE ABENSUR

Le peuple consommateur genevois est de nouveau appelé aux urnes le 28 novembre pour se prononcer sur une modification des heures de fermeture en semaine du commerce de détail (à 19 heures tous les jours sauf le vendredi, à 19 h 30) ainsi que sur l’introduction de trois ouvertures dominicales par an, en plus de celle du 31 décembre, jour férié à Genève. Le projet a été accepté par le Grand Conseil le 30 avril 2021 par 56 voix pour (droite et MCG) contre 41 voix contre et 1 abstention. La révision a été attaquée par un référendum lancé par les syndicats et soutenu par les partis de l’Alternative.