Zurich – L’Hôpital universitaire réintègre un lanceur d’alerte Le médecin qui avait révélé des dysfonctionnements au sein de la clinique de chirurgie cardiaque de l'Hôpital universitaire de Zurich a retrouvé ses fonctions.

L'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) a également levé l’interdiction d’opérer qu’elle avait prononcé à l’encontre du médecin lanceur d’alerte. KEYSTONE

Le médecin qui avait été licencié fin mai avec effet immédiat de l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ), après avoir dénoncé des dysfonctionnements au sein de la clinique de chirurgie cardiaque, est réhabilité. Il retrouve ses fonctions de direction.

La direction de l’hôpital revient également sur l’interdiction d’opérer qu’elle avait prononcé à son encontre. Le médecin qui a déclenché une procédure qui a valu des sanctions à trois de ses confrères pourra réintégrer l’établissement dès ce mercredi, a indiqué une porte-parole de l’USZ confirmant une information des journaux de Tamedia.

La direction de l’hôpital justifie sa volte-face par le fait que des discussions approfondies entre les parties ont permis de résoudre ce qui apparaît comme des malentendus. Le lanceur d’alerte a compilé un dossier de 42 pages mettant en cause douze cas litigieux qu’il a fait parvenir à la direction de l’hôpital en décembre dernier.

Des reproches confirmés

Ce document contient entre autres de graves allégations à l’encontre du chirurgien cardiaque Francesco Maisano, directeur de la chirurgie cardiaque de l’USZ. Soupçonné de fraude scientifique, ce dernier a été suspendu de ses fonctions durant trois semaines.

Principal intéressé, il aurait utilisé des implants de sociétés dans lesquelles il possédait une participation financière. Il n’aurait pas été transparent à ce sujet et n’aurait pas non plus établi correctement des rapports adressés à Swissmedic sur ces implants. Il aurait en outre embelli les résultats d’études les concernant.

Une enquête externe a déjà confirmé les principaux reproches. Une procédure interne est désormais en cours. Des experts devront établir si le principal intéressé a respecté l’intégrité scientifique dans les publications en question. Ses liens d’intérêt et ses activités annexes font aussi l’objet d’une enquête.

M. Maisano était alors en congé. Jusqu’à présent, il n’a pas commenté les allégations. Il y a une semaine, la direction de l’hôpital a nommé le chirurgien cardiaque Paul Vogt comme nouveau directeur de clinique.

( ATS/NXP )