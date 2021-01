HUG et Covid

Depuis fin octobre, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sont repassés en mode «crise». Face à la deuxième vague de la pandémie, le dispositif du printemps n’a pas suffi et il a fallu répartir les cas de Covid-19 entre les cliniques et transférer des malades dans d’autres cantons. Mi-novembre, le pic d’hospitalisations a atteint les quelque 640 patients Covid. La courbe est aujourd’hui redescendue mais demeure sur un haut plateau. Quel dispositif maintenir aux HUG? Le point avec Bertrand Levrat, leur directeur général.

Le plan de crise est-il toujours effectif aux HUG?

La collaboration avec l’Imad et les cliniques se poursuit. Les volontaires institutionnels, comme la protection civile, ont été désengagés depuis plusieurs semaines déjà. Nous ne sortons pas encore d’un mode de gestion de crise mais nous essayons de reprendre progressivement d’autres activités, en maintenant un certain équilibre. D’un côté, il faut garder une capacité d’accueil importante: nous conservons 229 lits Covid, dont 10 de soins intensifs, 22 en soins intermédiaires, 135 de soins aigus et 62 de réadaptation. Nous comptons les garder ouverts jusqu’à la fin du printemps au moins. Au besoin, nous sommes prêts à monter en puissance extrêmement rapidement. D’un autre côté, depuis mi-janvier, nous relançons progressivement nos activités de chirurgie. Treize blocs opératoires, sur 22, sont à nouveau ouverts. Près de 1300 personnes sont en attente d’opérations qui ont dû être reportées.