Santé à Genève – L’Hôpital lance sa campagne de fin d’année pour le don du sang La troisième édition du défi «1000 poches pour les fêtes» aura lieu du 5 décembre au 8 janvier, une période critique pour le don. Henri Neerman

Les dons ne suffisent actuellement pas pour couvrir la demande d’environ 50 poches par jour. EDITPRESS/FABRIZIO PIZZOLANTE

Et si cette année, pour Noël, vous offriez votre sang à une personne dans le besoin? Voilà ce que proposent, pour la troisième année consécutive, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Pour la troisième année consécutive, ces derniers lancent le défi «1000 dons pour les fêtes». Ouvert à tous, il vise à compenser le manque de dons dont souffre l’hôpital, surtout pendant cette période.

Mercredi 21 décembre, une dégustation de Noël spéciale aura lieu pour les donneurs. Au programme: bûche de Noël et macarons. Préparés avec amour par le service de restauration des HUG, ils seront offerts en guise de remerciements à toute personne faisant un don ce jour-là.

«Nous sommes optimistes quant à la réussite de ce défi qui a bien fonctionné les deux précédentes fois. Cependant, 1000 poches, ce n’est pas beaucoup. Cela couvre tout juste les 50 poches que nous utilisons quotidiennement», explique Sophie Waldvogel, médecin responsable du centre de transfusion sanguine de Genève (CTS). «C’est avant tout la diminution des dons pendant les fêtes qui rend la situation critique. La demande, elle, reste la même», précise-t-elle.

Dépendance genevoise

Elle poursuit: «Bien que cette période soit toujours particulièrement délicate, il faut savoir que les HUG ont toujours eu une disproportion entre la demande en sang et les dons. Nous sommes d’ailleurs dépendants d’autres cantons pour l’approvisionnement. Cela est causé par le fait que, en plus d’accueillir beaucoup de patients, nous pratiquons une médecine de pointe, particulièrement demandeuse en sang.»

«Même si nous arrivons à garder la tête hors de l’eau, la récolte demande une communication permanente. L’idéal serait de recruter plus de donneurs, mais qui donnent moins souvent», détaille-t-elle.

«L’idéal serait de recruter plus de donneurs, mais qui donnent moins souvent.» Sophie Waldvogel, médecin responsable du Centre de transfusion sanguine de Genève

Elle conclut en précisant que «récolter plus de dons est vital si nous voulons rester à la pointe. Les nouveaux traitements, qui permettent de prendre en charge des situations de plus en plus critiques, ont provoqué, ces dernières années, une hausse de 4% de l’utilisation des poches de sang et de 17% des poches de plaquettes seules».

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 495 dons ont été récoltés par l’hôpital. Pour rappel, le don du sang est ouvert à toute personne en bonne santé âgée de 18 à 60 ans. Il est pratiquement indolore et ne dure, en tout, qu’environ une heure. Le type sanguin de loin le plus recherché est le O négatif, pouvant être administré à n’importe qui. Cependant, tout don est évidemment crucial et bienvenu. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.dondusang.ch .

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.