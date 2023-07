Santé – L’Hôpital accroît ses espaces verts Les HUG reconnaissent l’importance des espaces verts pour la santé et le bien-être, en plantant 1071 végétaux sur leur site principal. Nils Gauderlot

Genève, le 10/07/2023 - Le personnel des HUG sur la terrasse «Opéra» – terrasse entretenue par Michel Metias, concepteur en paysage et chef de projet des espaces verts et son équipe de 18 jardinier/ères. LUCIEN FORTUNATI

Au cours des derniers dix-huit mois, 217 arbres et arbustes ainsi que 854 autres végétaux ont été plantés sur le site principal des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) de Cluse-Roseraie. Ces végétaux, majoritairement bio et de provenance locale, viennent s’ajouter aux 24 hectares d’espaces verts que possède déjà l’établissement.

Les aménagements, présentés à la presse lundi, visent à rendre l’hôpital plus agréable et plus accueillant pour les patients, leurs proches et le personnel. La démarche des HUG s’appuie sur les travaux d’Alice Meyer-Grandbastien, docteure en écologie. Dans sa thèse sur la perception écologique et sociale de la biodiversité des espaces verts urbains, celle-ci souligne à quel point l’implantation d’espaces verts au sein d’une ville est un coefficient multiplicateur d’effets positifs, voire thérapeutiques contre le stress, l’anxiété et la dépression, favorable à la santé physique et sociale de ses citadins.

On retrouve autant d’espace verts au premier étage des HUG, avec l’omniprésence de la végétation sur la terrasse «Opéra» – jardin pour le personnel, accessible aux patients – qu’a l’entrée principale du site de Cluse-Roseraie. C’est là que mûrit le dernier projet en date fait de bancs contre des arbustes, tout autour du cercle des urgences.

Évolution des préoccupations

Directeur général des HUG, Bertrand Levrat rappelle que depuis le premier bâtiment du boulevard de la Cluse construit en 1873, les préoccupations environnementales ont bien changé. «À l’époque, l’accent était mis sur la construction en béton dans le but de protéger la société des microbes, souligne-t-il. Aujourd’hui, on prend en compte le potentiel bienfait que peuvent apporter les soins dans une chambre laissant passer la lumière ou la proximité des arbres pour la guérison des patients.»

À long terme, l’objectif est de mettre en place une politique cohérente et durable en matière d’environnement dans l’hôpital. Toujours selon Bertrand Levrat, Genève pourrait même devenir un lieu d’émulation mondiale en la matière pour inverser la tendance actuelle de l’impact du domaine de la santé, potentiellement défavorable sur l’environnement.

Pour ce projet, les HUG ont bénéficié d’une aide du Geneva Sustainability Center (GSC). Ce centre, qui s’efforce de devenir un hub régional et mondial pour la durabilité, favorise les échanges d’expériences et de connaissances entre des organisations internationales, des entreprises, des hôpitaux, des universités et des institutions gouvernementales. Le GSC a permis une collaboration entre les acteurs du secteur privé et du secteur public. La totalité de ces nouveaux espaces verts a ainsi été financée au moyen de dons, à hauteur de 1.1 millions de francs. Bertrand Levrat insiste: «Aucun argent public n’a été utilisé!»

