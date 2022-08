SOS don de sang à Genève – L’hôpital a sérieusement besoin de sang

Les HUG recherchent de nouveaux donneurs et donneuses. Une collecte gourmande a lieu ce jeudi pour les attirer. Laurence Bezaguet

Trois nouvelles collectes de sang gourmandes (avec gaufres ou pizzas offertes) ont été programmées cet été au Centre de transfusion sanguine des HUG. PIERRE ABENSUR/ARCHIVES

Les transfusions sanguines ne prennent hélas pas de vacances! Or, depuis le début du mois de juillet, le Centre de transfusion sanguine (CTS) fait face à une baisse du nombre de prélèvements de sang qui s’explique, comme chaque année à pareille époque, par les congés estivaux et les retours de voyages lointains (contre-indication au don pendant quelques semaines).

Les Genevois donnent leur sang La population a bien répondu à l’appel urgent des HUG Cela est si préoccupant que le niveau des réserves de sang des HUG pourrait devenir critique. Pour éviter un tel scénario, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le CTS lancent un appel aux volontaires pour donner leur sang.

Des gaufres sucrées et salées

Afin de pallier ce manque, les HUG optent pour une opération séduction. Trois nouvelles collectes de sang gourmandes (il y en a déjà eu par le passé) ont ainsi été programmées cet été au CTS des HUG.

Une première a eu lieu le 21 juillet, glaces à la clé. Des gaufres sucrées et salées seront à présent offertes ce jeudi 4 août, entre 11 et 19 heures. La 3e collecte gourmande est, quant à elle, prévue le 25 août. Ce jour-là, vous pourrez déguster des pizzas après avoir donné votre sang.

Besoins à la hausse

Plus de 20’000 personnes sont aujourd’hui enregistrées comme donneurs et donneuses réguliers, aux HUG. Or, le besoin en sang et produits sanguins ne cesse d’augmenter. Au premier semestre de l’année, les HUG ont distribué 25% de sang de plus que l’année passée (10’450 poches de sang au 30 juin 2022 contre 8332 au 30 juin 2021).

Cet été, le CTS tente d’anticiper des besoins importants en produits sanguins compte tenu de l’activité chirurgicale et de nombreuses greffes de cellules souches planifiées. En général, la population répond bien aux appels urgents des HUG.

Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 60 ans, être en bonne santé et peser plus de 50 kg. Il est possible de venir avec ou sans rendez-vous. La liste précise de tous les critères d’éligibilité est consultable sur le site internet: www.dondusang.ch.

