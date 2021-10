Décision de la Chambre administrative – L’Hôpital a eu raison d’écarter Avenir syndical, selon la justice Les juges estiment que les HUG ont rendu une décision conforme au droit vis-à-vis d’une association ayant manqué de loyauté. Fedele Mendicino

La justice va dans le sens des HUG et rejette le recours d’Avenir syndical.

Coup dur pour Avenir syndical (AS). En décembre dernier, l’association, fondée en mai 2020, est tenue à l’écart par la direction des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG )qui ne la reconnaît pas comme partenaire social. À raison, estime aujourd’hui la Chambre administrative dans un arrêt que nous avons consulté: «La recourante (ndlr: Avenir syndical qui avait recouru en justice) a adopté un comportement téméraire et disproportionné en instiguant et organisant deux grèves (en septembre 2020 et en mars dernier) alors même qu’elle n’était pas le partenaire social des HUG […] Elle a tenté d’obtenir la reconnaissance par la force, en fixant des ultimatums, et a agi de façon contraire à son obligation de se comporter comme un partenaire social digne de confiance.» Pour la Chambre administrative, la direction des HUG a bel et bien rendu l’an dernier une décision «conforme au droit» et AS «a fait preuve d’un comportement de nature à faire craindre qu’elle n’agirait pas de manière loyale dans le dialogue social».