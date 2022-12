Entretien sur le féminicide – «L’honneur, en Inde, est une question de vie ou de mort» Dans son dernier roman, l’écrivaine indienne Sonia Faleiro enquête sur les racines profondes du féminicide dans la société indienne. Carlo Pizzati - «La Repubblica»

La population participe à une veillée aux chandelles à l’occasion du 10 e anniversaire du viol collectif odieux d’une jeune femme, à New Delhi, le 16 décembre 2022. Photo: AFP

Deux jeunes filles indiennes pendues à un arbre, deux amies inséparables dans un village de l’Uttar Pradesh, en Inde. Pour comprendre comment une telle atrocité a pu se produire, l’écrivaine indienne Sonia Faleiro a interrogé plus d’une centaine de personnes et parcouru 3000 pages de documents d’enquête, révélant une responsabilité collective et systémique dans un des pays les plus dangereux pour les femmes.