Football et culture – L’homme qui ne chantera jamais seul Gerry Marsden, dont la reprise de «You’ll Never Walk Alone» est devenue l’hymne du Liverpool FC, s’est éteint dimanche à 78 ans. Son air et l’émotion qu’il charrie resteront à jamais dans les cœurs et dans les stades. Simon Meier

Gerry Marsden, l’homme qui en a fait malgré lui l’hymne du Liverpool Football Club, s’est éteint dimanche soir à 78 ans. Keystone

La voix, douce mais pas mielleuse, vous prend aux tripes dès l’entame du morceau, vite accompagnée par un piano mélancolique. La batterie caresse plus qu’elle ne tabasse même si, quand montent les violons et s’emballe le refrain («Walk on, walk on»), il faut s’accrocher. Il y a ces mots si simples, si forts qu’en quatre petites strophes, une vague d’espoir universel submerge les cœurs – à condition d’en avoir un. «You’ll Never Walk Alone», c’est la chanson des désespérés qui, un jour, ensemble, reverront la lumière. Gerry Marsden, l’homme qui en a fait malgré lui l’hymne du Liverpool Football Club, s’est éteint dimanche soir à 78 ans. Il peut se reposer tranquille: les notes de sa chanson résonneront tant qu’un ballon roulera à Anfield Road et par-delà.