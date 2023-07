Terroir à Genève – L’homme qui murmurait à l’oreille des concombres À Troinex, Sven Gämperle chouchoute légumes, salades et plantes aromatiques comme un père ses enfants. Eric Budry

Petit-fils d’horticulteur, le maraîcher Sven Gämperle a repris Biosalève SA, à Troinex, il y a quasi une année. LAURENT GUIRAUD

«Partir d’une graine pour arriver à un produit fini, c’est du plaisir pour moi.» Dès l’entame de la conversation, il n’y a aucun doute: Sven Gämperle est un passionné, amoureux de son métier de maraîcher. Ce petit-fils d’horticulteur a repris en juin 2022 Biosalève SA et ses quelque 7 hectares de culture maraîchère, à Troinex. Et depuis, ça pousse, ça pousse, sous son regard vigilant.

«La lutte biologique fonctionne à merveille cette année. Mais cela demande de l’attention et du savoir-faire.» Sven Gämperle, patron de Biosalève SA

«Me lancer dans cette aventure a été une évidence pour moi, explique le trentenaire. J’ai vécu aux Pays-Bas, où je travaillais durant le Covid. Lorsque l’opportunité de reprendre Biosalève, que je connaissais pour avoir bossé dans une autre exploitation à deux pas, s’est présentée, je n’ai pas hésité. C’était mon rêve!»

Du pur bio, mais…

Une autre évidence pour le nouveau patron était de travailler en bio: «Cultiver en respectant la nature est primordial aujourd’hui, déclare-t-il. Je suis même en bio Demeter, le label le plus exigeant, mais je suis conscient que tout le monde ne peut en faire autant.» C’est-à-dire? «Si toutes les entreprises faisaient du bio, on ne s’en sortirait pas. On aurait un problème de volume insuffisant et de prix.»

Ce mode de production respectueux de l’environnement fonctionne pourtant bien? «Oui, je suis très content de mes cultures, elles sont propres, saines. La lutte biologique fonctionne à merveille cette année. Mais cela demande de l’attention et du savoir-faire. J’ai engagé une personne pour surveiller les attaques des ravageurs afin d’intervenir très tôt.»

«Quel que soit le légume, il n’y a pas de science exacte, poursuit le maraîcher. Souvent, il y a plusieurs chemins possibles. Tout est remis en question chaque jour. Et c’est cela qui me plaît.» Si tout se déroule bien en ce début d’été, cela n’empêche pas Sven Gämperle de scruter le ciel d’orage côté Salève de ce jeudi 22 juin avec une pointe d’inquiétude. «De la pluie, on en prend volontiers, mais pas de grêle comme celle que vient de subir le sud-ouest de la France! Mes serres n’y résisteraient pas et tout serait haché menu. Oui, je suis un peu tendu, mais c’est de toute manière mère Nature qui décide.»

Du melon genevois

Au fil des saisons, Biosalève offre une variété considérable de produits. Cela débute par des salades diverses, se poursuit par sept types de plantes aromatiques, puis viennent les tomates (six variétés), les aubergines, les concombres, le colrave…

«Cette année, je tente de cultiver du melon et des mini-pastèques, confie le producteur. Il y a dix à quinze ans, on n’aurait jamais imaginé pouvoir en faire à Genève; ou alors les melons auraient été sans goût. Le réchauffement climatique est une réalité pour nous, on doit vivre avec et s’adapter. J’espère que là, ce sera pour le meilleur.»

Pas de vente directe

Biosalève ne propose pas de vente directe ou sur les marchés, confiant sa production à Bio Romandie et à l’Union maraîchère genevoise. «Je me concentre sur la production, là où je suis bon, précise Sven Gämperle. Et puis, je viens de reprendre l’exploitation, je verrai plus tard pour la vente directe.»

L’homme sortira toutefois de son royaume pour la Fête de l’agriculture, de même que, à tour de rôle, une partie de la trentaine d’entreprises de maraîchage actives dans le canton. «Le but dans notre pavillon sera de présenter le métier des maraîchers, ce sera généraliste, conclut-il. Les gens ne se rendent pas compte de la complexité du travail qu’il y a pour produire un légume.»

