Portrait d’Éric Hänni – L’homme qui a intronisé le judo suisse aux Jeux olympiques Le Jurassien avait remporté l’argent olympique aux JO de Tokyo 1964. Il se rappelle son épopée, la rage qui en fut à l’origine et le bonheur qui en découla. Simon Meier

Éric Hänni chez lui à Portalban, avec sa médaille d’argent, qu’il avait gagnée aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964. David Marchon

La poigne est ferme, la charpente sèche et robuste. Éric Hänni, 82 ans et demi, ressemble pas mal à son chalet de Portalban. Ancré dans le sol, brut, fait d’un bois chaleureux. Ici, bien plus que des oreilles, les murs ont une bouche. Avec plein d’histoires sur l’existence et le judo, puisque les deux sont indissociables.

Dans l’entrée, au salon, un peu partout, photos, coupures de presse, trophées et reliques diverses racontent un destin sur tatami. Et puis le joyau de la couronne, qui sortira de son cadre pour être immortalisé une fois encore: la médaille d’argent des Jeux olympiques de Tokyo 1964, décrochée chez les légers (moins de 68 kilos).