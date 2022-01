Vincent Bolloré, magnat breton – L’homme qui a fait Zemmour est-il un businessman ou un idéologue? Sa chaîne CNews a bouleversé le paysage médiatique et imposé un candidat à la présidentielle. «Je fais des affaires, pas de la politique», réplique Vincent Bolloré. Alain Rebetez

Mercredi 19 janvier, Vincent Bolloré arrive au Sénat, convoqué par la commission d’enquête sur la concentration des médias. Photo by Thomas SAMSON / AFP

Il semble bien discret, tout de gris vêtu, costume, cravate, chemise, avec seule la petite tache rouge de la Légion d’honneur au revers, pour apporter une pointe de couleur. Ne vous y trompez pas, l’homme est un des patrons les plus influents de France et, en ce mercredi après-midi du 19 janvier, convoqué au Sénat par la commission d’enquête sur la concentration des médias, Vincent Bolloré n’est guère impressionné. Il met d’emblée les points sur les «i»: «Je suis né dans une grande ancienne famille bretonne et l’entreprise qu’elle dirigeait était tombée en difficulté. (…) Quand je suis arrivé il y a quarante ans, elle faisait 20 millions de chiffre d’affaires, elle en fait aujourd’hui 20 milliards. Elle employait un peu moins de 800 personnes et nous sommes un peu plus de 80’000 aujourd’hui.»