Le procès d’Alexandre Benalla – L’homme de Macron qui cassait du manifestant «Intelligent», «vif», «productif», le portrait de Benalla avant sa chute est élogieux. Il comparaît devant la justice: trois semaines pour comprendre comment il a dérapé. Alain Rebetez, Paris

Alexandre Benalla (à droite capuche blanche) en train d’arrêter un manifestant avec son ami Vincent Crase, le 1 er mai 2018. Les deux civils étaient invités comme «observateurs», mais il semble que c’est plutôt la police qui observait. AFP

L’affaire Benalla, ce fut le feuilleton politico-médiatique de l’été 2018. Elle avait éclaté comme un coup de tonnerre dans le ciel bleu et sans nuages d’Emmanuel Macron, l’homme à qui jusqu’alors tout réussissait. Le 18 juillet, «Le Monde» révélait qu’une vidéo dénonçant des «violences policières» et qui circulait sur les réseaux sociaux depuis la manifestation du 1er Mai mettait en scène non pas un policier en civil, mais un proche du président Macron: Alexandre Benalla.

Que faisait donc parmi les CRS un «chargé de mission auprès du chef de cabinet» de l’Élysée? De quel droit attrapait-il au cou ou ceinturait-il sans ménagement des manifestants pour les arrêter? Au fil des révélations, on apprenait qu’Alexandre Benalla (26 ans à l’époque) avait assuré la sécurité du candidat Macron pendant la campagne un an et demi auparavant et qu’à l’Élysée, très apprécié du président, il jouait un rôle de liaison avec les services chargés de sa protection. Le 1er Mai, il avait été admis comme «observateur» pour suivre la police, mais sur le terrain, il a fait à peu près tout sauf se contenter d’observer.