Nouvelle technologie – L’hologramme fait un pas de géant vers la réalité Depuis le début de l’année, à l’image de ce qui se passe autour de la réalité virtuelle, les hologrammes suscitent une nouvelle vague d’enthousiasme au sein du monde de la tech. Olivier Wurlod

À l’aide d’un boîtier fixé sur le smartphone, le fondateur de la société IKIN assure pouvoir projeter en hologramme toute image apparaissant sur l’ écran. DR

«L’avenir est ici et ici peut être n’importe où!» Lors d’une courte vidéo de présentation de sa nouvelle plateforme Mesh, Microsoft décrivait son système holographique comme la solution à «un monde sans frontières, à un monde où la technologie améliore et non limite l’humanité».

Si question marketing, il est indéniable que Microsoft sait y faire, que penser de sa vision d’un monde composé d’hologrammes propres aux meilleurs films de science-fiction tels que ceux composant l’incontournable saga «Star Wars»? «L’idée de transposer la présence d’une personne dans un autre lieu à l’aide d’un avatar a été effectivement démontrée et présentée dans des conférences scientifiques. Avec ses Hololens (ndlr: une paire de lunettes de réalité mixte), Microsoft a entrepris un effort de longue haleine pour mettre la réalité augmentée au moins à la portée des professionnels», explique Ronan Boulic, chercheur à l’EPFL.