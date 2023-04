Réchauffement climatique – L’hiver trop chaud étouffe le Léman Pour la onzième année consécutive, les eaux profondes du lac n’ont été ni brassées, ni oxygénées. Alice Randegger

Les canicules provoquent la prolifération des algues dans le Léman, l’un des signes du dysfonctionnement de l’écosystème lacustre. FLORIAN CELLA/VQH

Cette année encore, l’hiver n’a été ni assez froid, ni assez venteux pour que les eaux du lac soient entièrement brassées, a annoncé la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) dans un communiqué. Problème: cela fait maintenant onze ans qu’un brassage total n’a pas eu lieu, et plus le temps passe, plus un tel événement sera à son tour problématique.