Guerre ou pas – plutôt guerre, oui –, le monde ne s’achemine pas vers des lendemains qui chantent. Car il faut se rendre à l’évidence: les forces qui avaient conduit le monde, sinon à la prospérité générale, du moins à une sorte de trêve économique, politique et sociale, sont en train de s’évanouir devant la triple menace de guerre, d’inflation et de rupture des échanges commerciaux, sans parler du risque de famine et du grossissement des flux migratoires en provenance des pays les plus exposés. On se rend compte à présent qu’au-delà des bombardements et massacres qu’il inflige à l’Ukraine, le pouvoir russe s’en prend en réalité bien plus largement à l’Occident dans son ensemble. Les moyens qu’il emprunte sont innombrables, mais dans l’immédiat, ceux touchant l’approvisionnement de l’Europe en énergie sont les plus palpables. L’hiver sera rude, et il n’est pas certain que la volonté occidentale de résister à l’agresseur surmontera l’épreuve lorsque le thermomètre tombera sous zéro.

Ce n’est certes pas l’agresseur moscovite qui a enclenché la mécanique de l’inflation, mais il en a bien remonté le ressort, en visant la coupure de voies d’acheminement dont nous nous imaginions à tort qu’elles étaient fixées à jamais. Est-il allé jusqu’à calculer que les surcoûts qu’elles engendreraient du fait des resserrements monétaires pratiqués pour tenter d’enrayer l’engrenage entraîneraient par ricochet une récession générale et de grande ampleur? Ce serait faire grand cas de l’habileté des Russes aux échecs, mais il n’empêche: l’inflation résiste aux chocs prophylactiques, et le ralentissement économique se profile partout. Même la Suisse, qui a semblé un temps échapper à la malédiction, s’aligne insensiblement sur le sort peu enviable de ses voisins.

Contrairement à la doxa des avocats de la décroissance, un monde déglobalisé ne sera pas délivré de ses péchés climatiques et environnementaux, mais au contraire condamné à une déstructuration chaotique dont émergeront la violence du plus fort et le règne du chacun pour soi. Ce monde-là ne sera donc ni sûr ni prospère. Il ressemblera plutôt, comme le rappelle fort justement l’économiste en chef du «Financial Times»*, à celui qui, entre 1917 et 1945, engrena les crises et les guerres, après s’être enfermé dans le protectionnisme, les dévaluations sauvages et le contrôle des changes.

Le chroniqueur du quotidien britannique est peut-être, comme ses confrères de «The Economist», obnubilé par les déboires de son pays (des gouvernements vacillants, une inflation hors norme et des menaces de grève tous azimuts) et tend à noircir le tableau. Le constat est néanmoins implacable: de quel coin du ciel surgirait la providence qui ferait accepter la réforme des retraites dans une France submergée par la colère populaire, la main de Bruxelles dans une Italie en mal de souveraineté, la rupture de tout lien avec son fournisseur dans une Allemagne biberonnée au gaz russe? Mieux que tout autre indice, la faiblesse de l’euro face au dollar est révélatrice de l’ampleur des divergences qui éloignent les uns des autres les membres – on n’ose plus dire les architectes – de la construction européenne. Et si d’aventure la majorité présidentielle devait basculer aux États-Unis, on n’oserait plus non plus compter sur ce pilier-là de la résistance des démocraties à l’assaut vengeur des fous du Kremlin et de leurs alliés du côté sombre de la planète.

Marian Stepczynski Chroniqueur économique.

