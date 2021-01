Appenzell Rhodes-Extérieures – L’hiver provoque deux accidents de la circulation Deux sorties de routes se sont déroulées sur les routes appenzelloises. Les dégâts se chiffrent en milliers de francs mais personne n’a été blessé. Pascal Schmuck

Les conditions hivernales ont provoqué la sortie de route entre Schwägalp et Urnäsch KaPo AR

Deux accidents ont eu lieu samedi en Appenzell Rhodes-Extérieures. Aucune personne n’a été blessée et il n’y a que des dégâts matériels, a indiqué la police cantonale dans un communiqué.

Dans le premier cas, un automobiliste de 57 ans est sorti de la route sur le tronçon entre Schwägalp et Urnäsch peu avant midi. Les conditions hivernales sont en cause et les dégâts matériels sont estimés à plusieurs milliers de francs.

Dans le second accident, un conducteur de 28 ans a perdu le contrôle de son véhicule dans la région de Lebau, avant d’entrer en collision avec une clôture. L’automobiliste a dû se soumettre à un test d’alcoolémie et son permis de conduire lui a été retiré.