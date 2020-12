Le ski au temps du Covid – L’hiver de tous les dangers a débuté de la pire des façons Alors que les hôpitaux surchargés craignent un afflux de blessés au ski, on atteint déjà un record de morts sous des avalanches. Et le boom du ski de randonnée ne va rien arranger. Julien Wicky

À Saas-Fee (VS), une avalanche a été déclenchée le 10 décembre par un snowboardeur près des pistes. Il est mort. Police cantonale valaisanne

C’est un record dont on se serait bien passé. Et plus encore cette année. Au 20 décembre, la Suisse enregistre déjà six morts dans des avalanches: d’après nos recherches, c’est de loin le pire début de saison en vingt ans de statistiques répertoriées par l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF). Cela alors que les appels à la prudence n’ont eu de cesse de se multiplier ces derniers jours et que les hôpitaux du pays sont au bord de l’implosion.

Les conditions actuelles ne sauraient expliquer à elles seules ce triste bilan. La semaine dernière, le spécialiste des avalanches et nivologue Robert Bolognesi nous indiquait que le manteau neigeux n’était globalement pas dans un état critique. Il préférait parler de «petits pièges, difficilement identifiables pour des personnes sans expérience» dans des zones où le vent avait fortement soufflé.