«Sur nos monts…» – L’histoire suisse en 8 lieux Alors que sort la troisième édition de «L’histoire de la Suisse pour les Nuls», on saisit l’occasion de redécouvrir quelques incontournables en famille. Fabienne Rosset

Le château de Chillon, situé dans le canton de Vaud. Swiss Image/Markus Buehler Rasom

À part dans un vague espoir de trouver un coin instagrammable ou du shopping à la clé, difficile de motiver son ado, voire ses enfants plus petits, à quitter le domicile familial pour aller arpenter la prairie du Grütli ou admirer les chutes du Rhin. Et pourtant. Jamais la Suisse et ses lieux historiques emblématiques n’ont autant eu la cote que cet été dans les discussions et les plans de vacances. Et c’est tant mieux, car même l’indéboulonnable château de Chillon a vu le nombre de ses visiteurs quotidiens baisser drastiquement (de 1800 à 250) à cause du Covid. Le monument s’est d’ailleurs paré de rouge comme 799 autres lieux mythiques le 22 juin dernier lors de la Night of Light pour alerter sur la situation inquiétante dans laquelle se trouve le milieu culturel. Et pour rappeler aussi aux Helvètes combien leur patrimoine est important.