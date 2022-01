Lettre du jour – L’histoire peut se répéter Opinion Courrier des lecteurs

AFP/THIBAUD MORITZ

Genève, 3 janvier

Sont les dernières antiennes de notre planète désemparées face à l’invasion d’un microscopique lutin virevoltant, le virus SARS-CoV-2, source de la maladie Covid-19.

Un mal qui répand la terreur / Mal que le Ciel en sa fureur / Inventa pour punir les crimes de la terre / La [Covid], puisqu’il faut l’appeler par son nom / Capable d’enrichir en un jour l’Achéron / Faisait aux [êtres humains] la guerre. / Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés…

Cette parodie de la fable de La Fontaine, «Les animaux malades de la peste», incrustée dans ma mémoire d’un temps lointain, le roman de Camus «La peste», relu lors du confinement; nous montrent à quel point l’histoire peut se répéter!

SARS-CoV-2 a quitté son berceau chinois fin 2019 pour envahir la planète en moins d’un an, faisant 289’262’385 victimes avec plus de 5’439’600 décès: soit 51% de malades, 47% de guéris et 2% de morts au 1er janvier 2022.

Méphistophélès du XXIe siècle, le virus, déclaré pandémie par l’OMS en 2020, mute, prend des formes variables, change de nom et de pays à l’exemple de vulgaires malfrats. Il devient Alpha au Royaume-Uni, Bêta puis Omicron en Afrique du Sud, Delta en Inde, Lambda en Amérique latine, Gamma au Brésil…

Il passe, varie son taux d’incidence, bouleverse l’équilibre mondial, affole les gouvernements, les politiques, les hôpitaux, les économies. Comme pour la peste noire au Moyen Âge ou la grippe espagnole en 1918, l’impact mondial de la Covid-19 ne pourra peut-être jamais être estimé.

Ce qui est certain, c’est qu’elle nous laisse tous K.-O., déprimés, désespérés, angoissés, anéantis, morts… à l’exception bien sûr des constructeurs de masques, de seringues, de liquides désinfectants, des laboratoires pharmaceutiques, des commerces, des industries, qui prospèrent à l’envie et crient (discrètement!) victoire grâce à cette catastrophe humanitaire.

Les gouvernements affolés, déstabilisés, contestés oscillent entre persuasions, injonctions, obligations, sanctions… Seuls ces mots d’ordres impératifs et unanimes persistent: gardez les distances, isolez-vous, observez la quarantaine, n’embrassez plus, lavez-vous les mains, toussez dans votre coude, aérez, portez les masques, mais surtout: testez, vaccinez!

Marie-Andrée Ciprut

