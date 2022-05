Combats et engagements féministes – L’histoire lesbienne s’est écrite avec insoumission et humour Une exposition met en lumière les luttes des femmes homosexuelles genevoises à travers les documents d’archives conservés par le MLF. Irène Languin

Les 22 numéros de «CLIT 007» ont été réédités et suspendu au mur pour consultation. RAPHAËLLE MUELLER

«Une femme sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclette», ou «L’hétérosexualité peut nuire à votre santé»: quelques petites phrases bien senties ont récemment fleuri sur les parois et les fenêtres de LiveInYourHead, l’espace d’exposition du département arts visuels de la HEAD (haute école d’art et de design de Genève) sis au boulevard James-Fazy. Intitulé «Un fort courant chaud de lesbiennes perturbe l’ouest de la Suisse», un accrochage y offre actuellement un voyage par l’archive à travers l’histoire des luttes et revendications des femmes homosexuelles genevoises.