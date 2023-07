Du Japon à Genève – L’histoire de Tsunemoto, premier Japonais à Servette Le latéral droit de 24 ans raconte son parcours, ses ambitions. Rencontre avec Keigo Tsunemoto, la nouvelle recrue du SFC. Daniel Visentini

Keigo Tsunemoto aime déjà Genève. «Je me suis baladé, c’est calme, c’est une belle ville et les gens sont tous très corrects.» BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

On dit toujours que le football est un langage universel. C’est sans doute vrai, et Keigo Tsunemoto veut s’en persuader. À 24 ans, il a quitté le Japon, il est arrivé à Genève, il est le premier joueur japonais du Servette FC. Et il va devoir s’adapter: il ne parle que sa langue maternelle, avec quelques mots d’anglais liés au foot, et il sera seul en Suisse, après avoir été accompagné pour les premiers jours par son agent. Un saut dans le vide?