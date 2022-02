Biennale de Venise 2022 – «L’histoire de l’art est aussi une histoire d’exclusion» Du 23 avril au 27 novembre, 80% des artistes participant à la 59e édition de la manifestation seront des femmes. Interview de la commissaire Cecilia Alemani. Dario Pappalardo - «La Repubblica»

Cecilia Alemani, curatrice de la Biennale, avec Roberto Cicutto, président du rendez-vous qui se tiendra du 23 avril au 27 novembre. EPA/Andrea Merola

Le plus grand risque? Qu’on la rebaptise la Biennale des femmes. Mais à quoi ça rimerait? En 125 ans, vous ne l’avez jamais appelée la Biennale des hommes!» D’ici dix semaines, Cecilia Alemani inaugurera sa Biennale d’art à Venise. Si l’on ne s’intéresse qu’aux chiffres, cette 59e exposition s’annonce colossale: 213 artistes originaires de 58 pays, 1433 œuvres et objets, 80 pavillons nationaux (le Cameroun, la Namibie, le Népal, Oman et l’Ouganda feront leurs débuts cette année) et la plus longue durée jamais enregistrée, plus de sept mois, du 23 avril au 27 novembre.

Le budget dépasse les 18 millions de francs suisses: «Les coûts ont augmenté en raison de la hausse du prix de l’énergie et des transports», explique le président Roberto Cicutto. «20% du budget a déjà été couvert par les sponsors; pour le reste, nous misons sur les recettes. Un de nos autres objectifs est de réduire l’impact environnemental. Nous adoptons des lignes directrices en ce sens.»

Mais, plus important encore, cette année à Venise, la commissaire Cecilia Alemani réécrira l’histoire de l’art. Plus de 80% des artistes conviés à l’événement sont des femmes, ou appartiennent à un genre non binaire. Les hommes, pour la première fois, sont en minorité. Aux Giardini et à l’Arsenale, cinq «capsules temporelles» seront intégrées au parcours principal: des installations dans les installations qui replacent la créativité féminine au centre des mouvements artistiques du XXe siècle, du surréalisme à l’art cinétique et programmé.

Le titre de l’exposition, «Il latte dei sogni» (Le lait des rêves) est tiré du livre pour enfants de la peintre surréaliste Leonora Carrington, qui a fui l’Angleterre pour le Mexique et a traversé l’ensemble du XXe siècle. «Je l’ai choisie comme compagne de voyage», explique Cecilia Alemani, qui revient dans la lagune après avoir assuré le commissariat du pavillon italien en 2017. «Un voyage qui s’articule autour de trois thématiques: la représentation des corps et leurs métamorphoses, la relation entre les individus et les technologies, et les liens qui se tissent entre les corps et la Terre.»

Ce projet semble beaucoup plus ambitieux que ceux vus à Venise par le passé. J’ai eu plus de temps pour réfléchir et étudier la chose. J’ai été nommée en janvier 2020, la pandémie a débuté en mars, et le report de la Biennale à 2022 a été décidé en mai. Entre-temps, mon projet initial a pris de l’ampleur. Je suis partie des métamorphoses, mais l’exposition s’est ensuite enrichie d’autres stratifications et significations. L’étude historique, en particulier, s’est révélée complexe, tout comme la réalisation. Et ce n’est pas encore terminé.

Vous voulez vraiment réécrire l’histoire de l’art en la débarrassant de sa perspective masculine? Je laisse cela aux historiens. Je n’ai pas inventé l’appréciation du surréalisme féminin; on en parle depuis des années. Ce qui m’intéresse, ce sont les voix considérées comme quelque peu mineures. Pour la première fois, 180 artistes femmes ou appartenant au genre non binaire seront à la Biennale. Je pense à Dadamaino, à Nanda Vigo, des représentantes de l’art programmé et cinétique qui ne figuraient pas aux côtés de leurs collègues masculins à la Biennale de 1966. Je pense aux femmes du Bauhaus, du mouvement Dada. Je n’ai pas fait de découvertes majeures, mais comme je ne voulais simplement pas isoler les femmes artistes, je les ai reprises et mises en relation avec les artistes contemporaines qu’elles ont influencées.

Disons-le clairement: les hommes seront minoritaires cette année. Au cours des cent premières années de l’histoire de la Biennale, la présence féminine atteignait à peine 10%. Au cours des vingt dernières années, elle est passée à 30%. C’est triste à dire, mais même dans une édition révolutionnaire comme celle de Harald Szeemann (ndlr: commissaire d’exposition suisse qui fut notamment conservateur du Kunsthaus de Zurich), en 2001, les femmes ne représentaient que 20% des participants. L’histoire de l’art est également une histoire d’exclusion. Mais le but de cette Biennale n’est pas la confrontation avec l’homme. Certaines femmes artistes se défendent très bien toutes seules. L’idée, au contraire, est de dépasser ce dualisme homme/femme qui importe peu aux artistes. Il s’agit d’une exposition sur le post-humain. Je n’ai pas exclu les hommes a priori; je les ai choisis lorsque leur travail s’articulait de manière congruente avec le parcours que j’avais en tête. Dans les capsules historiques, en revanche, l’idée était de redonner de l’espace à des histoires considérées comme mineures. Pour le surréalisme, cela n’aurait pas eu de sens d’inclure Dalí ou Magritte.

Bridget Tichenor, «La Espera». DR

Ne craignez-vous pas le risque du politiquement correct? Ce n’est pas la raison pour laquelle j’ai choisi davantage de femmes, mais je suis sûre que certains le penseront. Il aurait été plus politiquement correct de faire 50/50. Et de toute façon, les œuvres exposées n’auront rien de politiquement correct. Elles seront moins canoniques, et la provocation ne manquera pas. Au final, ce qui compte, c’est ce que l’on verra.

Quel objectif votre Biennale ne veut-elle pas manquer? Je pense surtout aux visiteurs. C’est un héritage qui me vient de mon expérience de directrice de la High Line de New York, traversée par 8 millions de personnes. Je voudrais qu’ils puissent voir une grande exposition, comme il n’y en a pas eu depuis deux ans. Je voudrais que l’accent soit mis sur les contemporains: 80 productions seront totalement nouvelles. J’aimerais que les œuvres d’hier puissent raconter des histoires moins connues, des histoires qui ont pourtant influencé ce que nous regardons aujourd’hui. Une Biennale n’est pas seulement l’exposition du statu quo.

Cette édition réunira des artistes originaires de 58 nations, un record. Pourtant, vous n’avez pas pu beaucoup voyager à cause de la pandémie. Comment choisit-on des œuvres d’art via Zoom? Je disposais d’un groupe de conseillers dans les régions du monde où je ne me suis pas rendue en personne. Je n’ai pas pu me rendre au Japon, en Inde, en Chine. Je cherchais également dans ces pays des artistes qui coïncidaient avec mon parcours. Depuis mon appartement de New York, j’ai eu l’occasion de rencontrer des centaines d’artistes via Zoom. J’ai également eu droit à des conversations très intimes, marquées par un étrange sentiment de fin du monde. Ce dialogue a donné lieu à de nombreuses questions sur la situation. Comment la définition de l’être humain évolue-t-elle? Qu’est-ce qui différencie le végétal, l’animal, l’humain et le non-humain? Quelles sont nos responsabilités envers nos semblables, les autres formes de vie et la planète que nous habitons? Et que serait la vie sans nous? C’est de là qu’est née l’exposition.

Paula Rego, «Sleeper». DR

Les noms populaires et commerciaux manquent à l’appel. Ça n’a pas nécessairement été un choix conscient. Je me suis concentrée sur des artistes qui disposent de tous les atouts pour être plus commerciaux, mais qui, aussi étonnant que cela puisse paraître, n’avaient jamais participé à la Biennale.

Quel est le plus grand risque couru par votre Biennale? Qu’on ne parle que de la prévalence des femmes. Ce serait comme minimiser les choses. C’est une exposition d’une telle ampleur, qui raconte différentes histoires à travers une pluralité et une choralité de voix. Sans oublier les risques pratiques liés à la situation mondiale: blocage des transports, papiers introuvables… J’aimerais m’assurer que les œuvres arrivent saines et sauves aux Giardini et à l’Arsenale.

