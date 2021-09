Chronique – L’heure est venue de confronter les antivax Opinion Pierre Ruetschi Journaliste

Guy Parmelin, dans un geste rare en Suisse, a lancé un appel au calme cette semaine. Craignant l’exacerbation des tensions, il a renvoyé les deux camps dos à dos les enjoignant au respect mutuel. “L’ennemi, c’est le virus pas ceux qui pensent autrement”. Le propos est délicieusement suisse et raisonnable. Pas question d’accabler la minorité et encore moins d’imposer le certificat Covid. Et de mettre sur un même plan les antivax, les vaccino-sceptiques et les pro vaccins.

Le Conseil fédéral ne laisse aucun doute sur ses objectifs: vacciner un maximum de citoyens dans le moins de temps possible. Mais pour les atteindre, il slalome et tergiverse en avançant à reculons. Résultat: le taux de vaccination en Suisse est médiocre. Seuls 58% de la population ont reçu à ce jour au moins une dose et 52% sont totalement vaccinés. Au Portugal, le pourcentage de primo vaccinés s’élève à 83,5%, en Espagne à 77,5% au Danemark à 75,6%. La France qui accusait un sérieux retard en début de campagne, affiche un taux de 71% (chiffres Le Monde). Emmanuel Macron, décrié il y a six mois pour son plan de vaccination poussif, a fini par convaincre un peuple infiniment moins docile et autrement plus rebelle dans l’âme que le Suisse à aller se faire piquer. Ce qui a fait la différence? Une communication plus efficace et mieux adaptée aux plus jeunes en particulier. Et surtout, l’audace de dire les choses telles qu’elles sont sans cette peur quasi maladive de froisser les antivax de crainte qu’ils ne deviennent encore plus agressifs. Cette liberté tant revendiquée, Emmanuel Macron l’a taxée de "liberté égoïste” en méprisant les insultes. Le 7 août dernier, ils étaient 237’000 à manifester en France. Le président français n’a rien lâché, au contraire, il a imposé et maintenu le pass sanitaire en de nombreux lieux dont les restaurants. Ils n’étaient plus que 160’000 à protester le 28 août et aujourd’hui avec 50 millions de Français vaccinés (une fois), le gouvernement peut s’appuyer sur une large majorité.

En Suisse, il est temps de dire à la minorité antivax hurlante qui occupe le terrain avec ses quolibets idiots et pancartes mensongères que cette liberté là est non seulement égoïste mais autodestructrice. Laissons les s’agiter, c’est leur droit, mais ne nous laissons pas impressionner et ne nous contentons pas de renvoyer dos à dos pro et anti. Car si le questionnement face au vaccin est non seulement permis mais nécessaire, sa diabolisation nourrie de désinformation est tout simplement indigne et irresponsable.

Revenons aux faits même s’ils n’ont plus la cote. Que signifie le refus du vaccin? Mortalité élevée, propagation rapide du virus et développement de nouveaux variants avec risque plus élevé de réinfection. Maintien à long terme de mesures de protection (masques, pass sanitaires..). Surcharge des hôpitaux déjà constatée dans certains cantons. Soins et opérations de malades chroniques repoussés. Coûts de la santé élevés. Economie au ralenti. 4e vague en vue.

Avantages de la non vaccination? Etant donné que les effets secondaires du vaccin sont marginaux, il n’en reste qu’un: la liberté de dire non. Elle est capitale en démocratie. Mais elle ne donne pas le droit de mettre en péril une société dans son ensemble. La minorité ne peut imposer à la majorité une sorte de hara-kiri lent. C’est d’autant plus choquant qu’en acceptant de se faire vacciner, 58% des Suisses ont contribué à sauver la vie de ceux qui les conspuent dans la rue et sur les réseaux.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste Directeur exécutif du Club suisse de la presse

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.