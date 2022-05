Si l’État, les représentants des patrons et les syndicats sont tous d’accord, c’est que la problématique est suffisamment sérieuse: quelque chose doit changer sur les chantiers genevois.

À l’heure où les dérives de certaines entreprises sous-traitantes défraient la chronique, des discussions sérieuses entre partenaires sociaux sont menées en coulisses en vue de déposer un projet de loi sur le bureau du Conseil d’État à la rentrée prochaine.

Il ne s’agit de pas durcir les contrôles, mais de passer au stade suivant, celui de l’intervention abrupte. Avec cette loi en préparation, les contrôleurs sur les chantiers pourront immédiatement arrêter l’activité d’une entreprise en cas d’irrégularités ou de doute sur la légalité des conditions de travail.

Difficile à croire, mais à ce jour, rien n’empêche les travaux de reprendre sur les chantiers après des contrôles révélant du travail au noir, des salaires impayés et autres malversations. Les lésés sont alors priés de s’en remettre à la justice. Mais comme l’indique un observateur du marché de la construction, les administrateurs de l’entreprise indélicate ont tout le loisir de mettre leur société en faillite puis d’en rouvrir une autre sous un autre nom.

On appelle cela des faillites en cascade. Ceux qui s’adonnent à ce jeu sont souvent des sous-traitants criblés de dettes, qui ne paient ni leurs fournisseurs ni les salaires et les assurances sociales de leurs employés. Ils licencient puis réengagent au gré des mandats, le tout avec la complicité plus ou moins consciente des maîtres d’ouvrage. Dans cette fuite en avant d’une minorité de tricheurs, la collectivité a tout à perdre.

D’ailleurs, cette règle des travaux arrêtés est déjà en vigueur sur les chantiers publics. Elle a fait ses preuves, permettant de résoudre des situations scandaleuses d’ouvriers travaillant sans salaire. Que l’on soit travailleur du bâtiment, patron ou simple contribuable, on ne peut donc que saluer le nouvel interventionnisme qui se prépare dans la construction.

