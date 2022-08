VTT – Mondiaux – L’heure de la revanche a sonné Les Championnats du monde de VTT se tiendront de mercredi à dimanche, aux Gets (Fra). L’occasion pour beaucoup de se «venger» des Européens de Munich ou, pour Nino Schurter, d’écrire l’histoire. André Boschetti

Aux Gets, Nino Schurter (36 ans) cherchera à remporter pour la dixième fois ce titre mondial dont il est détenteur, ce week-end. keystone-sda.ch

Les Suisses sont rentrés des Européens de Munich avec une seule médaille au compteur: le bronze de Filippo Colombo. Un échec, au vu des habituelles ambitions helvétiques dans la discipline.

Heureusement, ils ont déjà une occasion de rebondir dès ce week-end. Les Championnats du monde ont, en effet, lieu aux Gets, en Haute-Savoie, et Swiss Cycling y alignera Nino Schurter, sa carte maîtresse.

À 36 ans, le Grison se connaît mieux que personne et il a fait de ces Mondiaux son grand objectif. Il est le tenant du titre et vise même un dixième maillot arc-en-ciel, lui qui s’est imposé en 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021, excusez du peu.

Ce dimanche, en France, la concurrence sera rude. Notamment avec un certain Thomas Pidcock qui se dressera devant les athlètes suisses. Le Britannique a été sacré champion d’Europe la semaine dernière et avait remporté la 12e étape du Tour de France à l’Alpe-d’Huez, le 14 juillet dernier. Enfin, si son visage a dégonflé depuis une violente attaque d’abeilles dimanche dernier…

Schurter est en revanche d’ores et déjà «débarrassé» de son grand rival suisse, Mathias Flückiger - avec lequel il s’était quelque peu embrouillé, lors de la manche de Coupe du monde de Lenzerheide il y a un mois et demi.

Le Bernois de 33 ans a été pincé au Zeranol le 5 juin dernier, lors des Championnats de Suisse de Leysin, qu’il avait gagnés loin devant le Grison. Vital Albin, Filippo Colombo, Lars Forster, Andri Frischknecht, Marcel Guerrini, Thomas Litscher et Joel Roth vont compléter la délégation des élites helvétiques.

44 athlètes suisses

Chez les femmes aussi, il y aura comme un air de revanche. Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand, qui avaient réussi le triplé dans l’ordre lors des derniers JO de Tokyo, sont tombées du podium à Munich, terminant respectivement quatrième, septième et neuvième.

En Haute-Savoie, elles retrouveront les grandes favorites Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot, dorée et argentée en Allemagne, qui évolueront à domicile. La seconde était la plus forte la semaine dernière, mais un incident mécanique l’avait privée de la victoire.

Le tour de force de Balanche

Mais il n’y a pas que les «élites» qui se disputeront les maillots irisés, dans cette station des Alpes sise à seulement 40 km à vol d’oiseau de Lausanne. Les différentes catégories de juniors seront aussi sur le pont et les Suisses suivront tout particulièrement le jeune Jan Christen.

L’Argovien vient de fêter ses 18 ans et a brillé cette année sur la route, gagnant notamment le Tour de Pays de Vaud et le Championnat d’Europe juniors de la course en ligne, début juillet, au Portugal.

Les regards se tourneront également en direction de Camille Balanche. Victime d’une fracture de la clavicule, début août, lors d’un entraînement au Canada, la Locloise de 32 ans a réussi un sacré tour de force et sera bien présente pour la descente, dont elle sera tout de même l’une des favorites, malgré les circonstances. La Neuchâteloise est la seule Romande de la délégation envoyée en France par Swiss Cycling, forte de 44 athlètes.

