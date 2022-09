Initiative élevage intensif – L’héroïne des véganes n’a pas dit son dernier mot La conseillère nationale Meret Schneider (Verts/ZH), qui avait écrit l’initiative à 25 ans, continuera son combat pour réformer l’agriculture. Lise Bailat

La conseillère nationale Meret Schneider (Verts/ZH) n’a pas hésité à visiter des exploitations avicoles intensives pendant la campagne. «Je veux travailler avec les paysans», dit celle qui travaille aussi dans une exploitation maraîchère. URS JAUDAS/TAGES-ANZEIGER

«Profitez d’être là pour dire bonjour aux cochons et aux vaches de Fritz». Il est 12 h 30 ce dimanche dans la grange d’une ferme biologique d’Uettlingen (BE) et, pour les partisans de l’initiative contre l’élevage intensif, la défaite est déjà consommée. Le bien-être des animaux de rente n’aura pas son article constitutionnel. Les exigences biologiques concernant l’élevage des cochons, des poulets et des poules, ne seront pas imposées à toutes les exploitations agricoles dans un délai de 25 ans.