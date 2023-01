Marche à travers l’Inde – L’héritier des Nehru-Gandhi à la rencontre de son peuple Rahul Gandhi fait une marche de 3500 km à travers l’Inde pour relancer son parti, le Congrès, contre la toute-puissante droite hindoue du premier ministre Modi. Emmanuel Derville - envoyé spécial à Kota

Rahul Gandhi lors d’une étape à New Delhi, le 24 décembre 2022. Une marche du sud au nord de l’Inde pour «comprendre son pays et son peuple». EPA/RAJAT GUPTA/KEYSTONE

Voilà près de quatre mois qu’il cavale à travers l’Inde, avalant une trentaine de kilomètres par jour. Pourtant, quand on marche à ses côtés, il faut presser le pas. Rahul Gandhi, l’héritier des Nehru-Gandhi, qui comptent trois anciens premiers ministres dans leurs rangs (Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi et Rajiv Gandhi), a lancé son parcours le 7 septembre à Kanyakumari, dans la pointe sud de l’Inde. Et il n’est toujours pas fatigué. Cette ténacité, c’est toute l’histoire de sa vie.