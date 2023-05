Victoire à Lucerne pour finir – L’héritage de Geiger: un Servette vice-champion de Suisse Pour le dernier match de leur entraîneur, les Grenat l’ont emporté 1-0 à Lucerne. Ils disputeront le 2e tour qualificatif de Ligue des champions la saison prochaine, avec René Weiler. Valentin Schnorhk - Lucerne

Alain Geiger (debout, 2 e en partant de la droite) peut célébrer aux côtés de son équipe: il laisse un Servette qui aura au moins six matches européens à disputer la saison prochaine. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Le Servette Football Club est une entité qui, depuis plus de cent trente-trois ans, vit par la transmission. Il y a là une histoire, souvent glorieuse, parfois bien sombre, qu’il faut assumer. Ceux qui passent par là finissent toujours par devoir faire le bilan entre ce dont ils héritent et ce qu’ils laissent. D’Aarau à Lucerne, il n’y a qu’une cinquantaine de kilomètres, mais entre le premier match d’Alain Geiger à la tête des Grenat le 21 juillet 2018 et son dernier avec ce succès 1-0 ce dimanche 28 mai 2023, il y a un monde. Celui qui sépare la Challenge League de la Ligue des champions.