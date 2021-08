Commerces genevois – L’Herboristerie d’Arve fermera ses portes à l’automne Conrad Hausmann, le patron, occupait les lieux depuis plus d’un demi-siècle. Il est aujourd’hui contraint de quitter sa boutique. Léa Frischknecht

Conrad Hausmann avait repris l’herboristerie située à la rue de Carouge le 1er avril 1969. MAGALI GIRARDIN

«La régie veut refaire la baraque, alors on est venu me dire que j’ai fait mon temps et que je dois partir.» Conrad Hausmann, qui vient de fêter ses 80 ans, n’est pas en colère, juste un peu déçu. Le 31 octobre, son magasin, la Droguerie et Herboristerie d’Arve, mettra la clé sous la porte après cinquante-trois ans de bons et loyaux services.

Conrad et sa femme, Hélène, avaient repris l’herboristerie, située au 87, rue de Carouge, le 1er avril 1969. La même année que la naissance de leur fille. Tous deux sont diplômés de l’école suisse de droguerie, Conrad a même une maîtrise fédérale. Pendant des années, le couple travaille dur pour offrir un large choix de mélanges de plantes médicinales, tisanes et produits du quotidien à leur clientèle. «Nous avions aussi quelques employés et nous avons formé sept apprentis», précise le patron. Les premières décennies sont fructueuses, le commerce tourne bien. «C’était les Trente Glorieuses», se souvient-il.