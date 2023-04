Élections du Conseil d’État – L’hégémonie, la tentation de 1993 La grande union de la droite rappelle le mouvement qui avait abouti à l’éviction de la gauche du gouvernement en 1993. Comparaisons et différences. Marc Bretton

En 1993, la droite s’unit comme jamais et présente sept candidats au Conseil d’État. L’Entente, qui pèse alors 50,62% des voix, contre 40,66% pour la gauche, réussit à les placer tous, boutant le PS hors du gouvernement, une première, barrant au passage la route à son épouvantail de l’époque, le magistrat Christian Grobet en charge des Travaux publics. La fameuse expérience du gouvernement «monocolore» débute.



Cette dynamique peut-elle se répéter le 30 avril? C’est possible. Avec ses cinq candidats, la grande droite, qui va de l’UDC au MCG en passant par Le Centre et le PLR, pèse nettement plus lourd (47,03%) que la gauche (34,2%), si on lui ajoute l’extrême gauche devenue dimanche extraparlementaire. Il n’est même pas exclu que le candidat Maudet, l’épouvantail du jour pour tous les camps, passe aussi, ne laissant dès lors qu’un seul siège à la gauche.

Les limites d’une comparaison

Mais dans les faits, la comparaison est compliquée. Comme toujours, les résultats du 30 avril dépendront de nombreux impondérables: la participation effective des citoyens, la discipline de vote des électeurs, les reports de voix des réserves de chaque camp, le charisme supposé des candidats, etc.

«Ce n’est pas un hasard, si on se souvient de l’expérience monocolore.»

À droite, la principale différence porte sur la cohérence de l’alliance annoncée, car les partis qui la composent sont plus fragmentés que l’Entente d’il y a trente ans, pratiquement (il y en a plus) et idéologiquement (le MCG se profile volontiers comme un défenseur de la fonction publique). Autre différence de taille: la grande alliance ne réclame plus les sept sièges du gouvernement, mais cinq seulement.

Le retour de la gauche

Ce n’est pas un hasard, si on se souvient de l’expérience monocolore. Partie bille en tête pour libéraliser et réformer l’État en profondeur, la majorité de l’époque s’est brisée sur le suffrage populaire. En décembre 1994, le peuple refuse de fermer la clinique genevoise de Montana (56,3 % de non) et de privatiser le Service des automobiles et de la navigation (60,9 % de non).

La suite de la législature permettra néanmoins au Conseil d’État de droite de limiter les engagements de fonctionnaires et les mécanismes salariaux. Reste qu’en 1997, le mouvement squat redémarre et la gauche (PS et Verts) prend trois sièges au Conseil d’État, dont un Vert, pour la première fois.

