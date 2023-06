Star de l’alpinisme – L’hallucinant exploit de Sophie Lavaud L’alpiniste, née à Lausanne et domiciliée à Genève, est devenue, ce lundi dans l’Himalaya, la première Suissesse à gravir les quatorze sommets de plus de 8000 m du monde. Chris Geiger

Sophie Lavaud (photo d’archives) est entrée dans l’histoire de l’alpinisme suisse lundi. VQH

Sophie Lavaud a écrit une des plus belles pages de l’alpinisme suisse lundi dans l’Himalaya. La native de Lausanne, qui a fêté ses 55 ans le 15 mai dernier, est entrée dans l’histoire de son sport en atteignant, après 12 h 15 de sueurs et d’efforts, le sommet pakistanais du Nanga Parbat, la neuvième plus haute montagne du monde, qui culmine à 8126 m d’altitude.