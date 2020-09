En cette fin d’été, les conseillers viennent de tomber la cravate chez UBS. Ils le font sans anarchie, de manière bien synchronisée, au diapason de la haute direction. S’agit-il d’un simple alignement sur des pratiques vestimentaires changeantes et détendues par le télétravail, comme le disent les officiels, ou bien – dans la foulée – la banque entend-elle redessiner son image et celle des professions concernées? Changer de culture en tombant foulards et cravates.

Il y a dix ans – seulement dix ans, mais un autre monde – UBS codifiait de manière pointilleuse la tenue vestimentaire de ses collaboratrices et collaborateurs en contact avec la clientèle. À l’époque, le document faisait partie des efforts pour redorer l’image de la banque et des professions correspondantes, fortement écornées peu auparavant par le sauvetage in extremis et les milliards injectés par les autorités publiques. Dès l’introduction du dress code de 2010, les intentions sont clairement exprimées, l’apparence est au service de l’image de la banque: «La réputation constitue notre bien le plus précieux. Adopter un comportement irréprochable implique également d’avoir une présentation impeccable.» L’habit faisait donc le banquier.

Plus loin, le document en vient à la culture, et aux valeurs de l’entreprise: «Nous transmettons par ce biais ce que nous entendons concrètement par les notions de vérité, de clarté et de performance: une gestion respectueuse, responsable et intègre, une attitude consciencieuse, fiable et constante, ainsi que le respect des normes professionnelles les plus exigeantes. Notre style vestimentaire reflète souvent notre mode d’action.»

En un mot comme en mille, pendant dix ans, la culture de l’entreprise a tenu au nœud de foulard ou de cravate. Au point de s’interroger aujourd’hui, alors que la cravate est enlevée, sur ce que sont la culture et les valeurs de l’entreprise?

Il est clair qu’en dix ans, le prestige de la finance – en tant que groupe de professions et établissements – a été grandement banalisé, notamment par l’arrivée de la technologie, par l’e-banking, ouvrant au client l’accès direct au saint des saints dont l’entrée était gardée antérieurement par les kyrielles de conseillers et gestionnaires.

Il y a deux générations, le banquier apparaissait dans la hiérarchie de la confiance juste après le curé, le pasteur et le médecin de famille. Comme ces derniers, il était dépositaire d’un savoir un peu mystérieux, et qu’il était censé utiliser au mieux dans l’intérêt du client. C’est sans doute ce statut qu’UBS entendait reconquérir il y a dix ans.

Entre-temps, quelques crises, scandales et révolutions technologiques aidant, non seulement la perception de la finance a changé, mais aussi le rapport entre la banque est son client. Elle est devenue un simple prestataire de services dont les performances et les tarifs apparaissent sans intermédiation, brutalement, sur les écrans de tout un chacun. Le changement de prestataire étant dorénavant à la portée de clic.

Aujourd’hui, les enjeux ont changé, la question de la confiance se pose en termes techniques et non humains. La direction d’UBS l’a bien compris, en lâchant (un peu) la bride vestimentaire aux collaborateurs, elle change de culture et mise sur les robots. Ceux-ci n’ont que faire d’un dress code.