Canton du Valais – LGBTIQ+: plan «ambitieux» pour lutter contre les discriminations Le Valais souhaite davantage répondre aux besoins des personnes LGBTIQ+ et sensibiliser la population ainsi que les professionnels de la santé à ce sujet.

«Ce plan ambitieux place le Valais parmi les cantons précurseurs en matière de promotion de la santé et de prévention des discriminations à l’égard des personnes LGBTIQ+», affirme mardi Mathias Reynard, chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture en conférence de presse à Sion (photo d’archives). KEYSTONE

Le Valais veut lutter contre les discriminations à l’égard des LGBTIQ+. Il lance cette année un plan «ambitieux» visant d’une part à répondre aux besoins de ces personnes et d’autre part à sensibiliser population et professionnels de la santé. Signe de sa volonté de l’inscrire dans la durée, le canton a aussi créé un nouveau poste dédié.

Lire également: Abo Actionner la justice Pourquoi si peu de plaintes contre les délits homophobes «Ce plan ambitieux place le Valais parmi les cantons précurseurs en matière de promotion de la santé et de prévention des discriminations à l’égard des personnes LGBTIQ+», affirme mardi Mathias Reynard, chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture en conférence de presse à Sion. Au total, 130’000 francs seront investis pour «cette question de santé publique».

Un rapport commandé par le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture à Promotion Santé Valais montre que les personnes LGBTIQ+ sont en moins bonne santé de manière globale, notamment psychique et sexuelle, que le reste de la population. L’analyse établit par exemple dans ce groupe davantage de comportements addictifs et des risques de tentatives de suicide entre deux et cinq fois plus élevés.

Mesures concrètes

Sur la base des conclusions et recommandations de ce rapport, le canton a élaboré en collaboration avec différents partenaires institutionnels et sociaux un plan d’action pour cette année 2022. Une dizaine de mesures seront mises en œuvre par Promotion Santé Valais sous l’égide de son programme Prévention du Rejet des Minorités (PREMIS). Une campagne cantonale de sensibilisation est également prévue en mai et un poste 0,5 EPT au sein de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille a été créé.

Pour Johanne Guex, coordinatrice du programme PREMIS, ces mesures «concrètes» vont venir soulager le travail effectué jusqu’ici bénévolement par les associations, comme Alpagai, notamment avec la création d’une permanence psycho-sociale. Il devenait «urgent de mettre en place un accueil adapté pour les personnes LGBTIQ+ en détresse, souvent isolées socialement. Les possibilités offertes étaient limitées, voire lacunaires», ajoute-t-elle.

«Dans le système de soins actuel, on note certaines inadaptations par rapport à la prise en charge, notamment par les professionnels de la santé, qui est souvent due à une méconnaissance de la réalité LGBTIQ+», abonde Cédric Dessimoz, médecin cantonal adjoint. Or cela agit «souvent comme un frein à la consultation».

Visibiliser

Pour le Département de la santé, l’information et la sensibilisation de la population et des professionnels est donc primordiale. «Plus on va en faire une vraie question dans l’espace public valaisan, plus on parviendra à lutter contre les discriminations», estime Mathias Reynard qui rappelle que les agressions sont une réalité pour les personnes qui affichent leur orientation affective ou sexuelle.

Il s’agira ainsi de renforcer la prévention contre l’homophobie et la transphobie au sein des écoles, à tous les niveaux de formation. Des contacts ont ainsi été pris avec le Département de la formation, certaines associations de professionnels de la santé, ainsi qu’avec le Département de la sécurité. Une formation a déjà été menée au sein des forces de l’ordre, précise Mathias Reynard, une autre est prévue ces prochains mois.

Chiffres manquants

Selon l’analyse effectuée par Promotion Santé Valais entre 7000 et 35’000 personnes seraient concernées en Valais. Mais ce «chiffre est difficile à évaluer», précisent les auteurs du rapport qui se sont basés sur un corpus de recherches pour établir cette fourchette.

«Doit-on comptabiliser des personnes aux pratiques non hétérosexuelles ou celles qui s’identifient différemment», s’interrogent-ils. «Ces groupes se recoupent, mais ne se superposent pas. Par ailleurs, certains ados étiquetés par leurs camarades sont concernés par ces discriminations sans forcément appartenir aux LGBTIQ+», illustrent-ils.

Selon les intervenants, des chiffres sur le nombre d’agressions subies seraient en réalité plus parlants, même «s’ils ne représentent souvent que la pointe de l’iceberg». Ces chiffres-là ne sont pour l’heure pas disponibles non plus. Lors de la dernière législature, le Grand Conseil valaisan avait largement rejeté un postulat (86 voix contre 32) demandant que la police valaisanne tienne des statistiques en matière de violence subie par les personnes LGBTIQ+.

ATS

