Construction à Genève – L’extension du Muséum d’histoire naturelle, c’est maintenant! Les travaux préparatoires en vue du nouveau bâtiment du MHN ont débuté ce lundi 6 février 2023. Katia Berger

Le Muséum d’histoire naturelle de Genève est le plus grand musée d’histoire naturelle de Suisse et le musée le plus fréquenté de Genève. LAURENT GUIRAUD

Le chantier qui démarre ce jour se déroulera en plusieurs étapes jusqu’en 2027, rappelle le communiqué de presse diffusé par le Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité. Il nécessitera notamment une fermeture du bâtiment au public tout au long de l’année 2024. Une programmation culturelle et scientifique sera toutefois maintenue avec des activités prévues hors les murs et des rendez-vous en ligne.

Une extension dédiée aux collections du Muséum d’histoire naturelle (MHN) s’apprête ainsi à renforcer les deux ailes existantes, réalisées par l’architecte Raymond Tschudin entre 1961 et 1966. Ce troisième bâtiment, accessible principalement aux scientifiques, mettra en lumière le travail de conservation et d’étude des collections effectué au sein même du musée.

À l’extérieur, le parvis sera rénové et le parc repensé. Les cheminements seront complétés et du mobilier sera installé afin de rendre les espaces verts plus accueillants. Le parking sera réduit au strict minimum, permettant de requalifier l’espace public avec la plantation de nouveaux arbres.

Réaménagement indispensable

À l’intérieur, le transfert des collections dans cette nouvelle extension implique une réorganisation partielle des bâtiments existants. Les espaces de travail seront réaménagés. Dans l’aile d’exposition, l’accueil du public sera amélioré. Enfin, un nouvel espace dédié aux expositions temporaires et un documentarium seront créés.

Pour rappel, le MHN de Genève est le plus grand musée d’histoire naturelle de Suisse et le musée le plus fréquenté de Genève. Ses collections représentent un patrimoine d’intérêt mondial avec un ensemble de plus de 15 millions de spécimens, référencé sur 30 km de rayonnages. Une grande partie des spécimens est conservée dans des récipients contenant de l’alcool. Afin de respecter les normes de sécurité, un nouvel aménagement était devenu indispensable.

À l’issue du concours d’architecture qui s’est tenu en 2017, le projet «Ambre» du bureau MAK architecture SA a été retenu. Son parti pris est d’insérer dans l’espace public un volume lumineux, translucide et abstrait, en dialogue avec les deux bâtiments existants.

Katia Berger

