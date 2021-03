Musée national suisse – L’expo «Games» veut donner ses lettres de noblesse au jeu vidéo La nouvelle exposition temporaire du Château de Prangins se consacre à l’histoire des jeux vidéo et souhaite présenter ce média sous un œil nouveau. Visite guidée. Clément Bonard

L’exposition «Games» se tient du 21 mars au 10 octobre 2021, au Château de Prangins. Musée national suisse

Depuis dimanche, on peut entendre d’étranges bips à travers les couloirs du Musée national suisse. La faute à la nouvelle exposition temporaire du Château de Prangins, «Games», qui retrace l’histoire des jeux vidéo depuis son commencement dans les années 70 jusqu’à nos jours. L’expo suit le développement des jeux vidéo d’un point de vue historique ainsi que technique et invite les visiteurs à jouer aux titres les plus mythiques, tout en leur permettant de découvrir ceux développés en Suisse.

Une exposition sur les jeux vidéo présentée par le Musée national suisse est un sacré symbole. «Games» participe à marquer l’institutionnalisation de ce média, souvent décrié par la passé, et l’inscrit en tant que bien culturel à part entière. «À travers cette exposition, il y a une volonté de montrer que les jeux vidéo ont fini par gagner leurs lettres de noblesse, qu’ils font partie intégrante de la culture. On peut désormais l’étudier à l’université, l’admirer sous plein de facettes différentes, le critiquer, et ce, au même titre que le cinéma et la littérature», plaide Helen Bieri Thomson, directrice du Château de Prangins.