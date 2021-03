Quand on parle de cybersécurité, une des grandes craintes, c’est de voir un hackeur prendre le contrôle d’un avion depuis le sol. Qu’en est-il avec les fusées?

Vous travaillez dans un domaine stratégique, où les informations sont précieuses. Vous êtes souvent attaqués?

Oui, l’agence dans son intégralité est régulièrement attaquée, mais pas de manière surproportionnée. Nous sommes visés, mais, par rapport à la criticité de nos fonctions, nous ne sommes pas une cible plus importante que d’autres acteurs. Et puis nous avons un centre de sécurité spatiale en Belgique qui est dédié à ces sujets et qui est très efficace.