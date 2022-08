Les tensions entre les États-Unis et la Chine autour du statut de Taïwan soulignent l’importance stratégique de l’île en tant que fournisseur de semi-conducteurs. En effet, Taïwan est le fabricant de puces électroniques le plus sophistiqué du monde. Le pays représente 20% de la production mondiale et environ trois cinquièmes de la fabrication de puces informatiques sous-traitées.

Essentiels pour l’électronique mondiale, les semi-conducteurs les plus sophistiqués se déclinent en deux types: les puces mémoire et les puces logiques, plus complexes. Ces dernières sont au cœur des efforts des gouvernements américain, européen et chinois pour augmenter leurs capacités de production et rattraper Taïwan. Seules trois entreprises sont capables de produire les puces de pointe: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Samsung et Intel; seule TSMC peut fabriquer les plus fines.

Les principales économies mondiales investissent toutes dans leurs capacités de production afin de renforcer leur résilience stratégique. En raison de la complexité de la fabrication, il faudra des années pour accroître le savoir-faire et les capacités de production nécessaires. À condition que l’expertise soit disponible, la construction d’une fabrique de semi-conducteurs prend environ deux ans et coûte jusqu’à 12 milliards USD.

Le 9 août, l’administration Biden a promulgué la loi «CHIPS and Science Act for 2022» visant à soutenir la création et l’augmentation des capacités nationales de production. Selon la Maison-Blanche, cette loi permettra de réduire les coûts, de stimuler l’emploi, de consolider les chaînes d’approvisionnement «et de contrer la Chine». Le même jour, la société Micron a annoncé un investissement de 40 milliards USD financé par cette loi, pour construire des capacités de production «de pointe» aux États-Unis d’ici à 2030. Cela implique que le budget total de 52,7 milliards USD prévu par la loi CHIPS, déployé sur une décennie, demandera plusieurs années avant de commencer à combler l’écart avec Taïwan et la Corée du Sud. En comparaison, TSMC prévoit un investissement de 110 milliards USD sur trois ans.

Les États-Unis tentent également de consolider la chaîne d’approvisionnement en se coordonnant avec la Corée du Sud, Taïwan et le Japon, au sein d’une alliance baptisée «Chip 4». Le Japon a adopté une loi sur la sécurité économique en mai et en février, l'Union européenne a proposé une législation similaire. Le bloc, qui représente actuellement quelque 10% de production mondiale de semi-conducteurs, s’attend à ce que la demande double d’ici à 2030 et prévoit des investissements à hauteur de 43 milliards d’euros dans diverses initiatives publiques et privées.

La Chine s’est fixé un objectif d’autosuffisance de 80% en matière de semi-conducteurs. Le pays a créé des fonds étatiques d’un montant estimé à quelque 180 milliards USD, tout en offrant des incitations fiscales et des subventions locales, ainsi qu’en érigeant des barrières commerciales, afin de stimuler les investissements. Mais la Chine accuse toujours du retard. En 2021, selon des estimations, à peine 16% des semi-conducteurs chinois étaient fabriqués dans le pays, dont deux tiers en collaboration avec des fournisseurs étrangers.

Ces initiatives signifient probablement qu’avec le temps on verra apparaître deux réseaux de production de semi-conducteurs indépendants ou «découplés», reflétant des alliances politiques plus larges. Mais pour l’heure, l’une des leçons économiques à tirer des tensions géopolitiques de 2022 est peut-être que chaque économie reste dépendante du système commercial libéral.

