Lettre du jour – L’expérimentation animale Opinion Courrier des lecteurs

BERTHOLD STEINHILBER

Grand-Saconnex, 19 janvier

Cette loi voulant interdire toute expérimentation animale est une telle ineptie qu’il serait intéressant qu’elle passe la rampe et soit acceptée par le peuple. Juste pour voir.

Pour voir quoi? Eh bien pour voir comment on pourrait bien l’appliquer tant il est vrai que c’est matériellement impossible. Et pas seulement pour les médicaments: tout est testé d’abord sur les animaux, puis sur les humains. Ce que nous mangeons (pour savoir que certains champignons sont vénéneux, il a bien fallu que quelqu’un en mange et en décède), ce que nous portons (de nouvelles fibres sont testées pour voir si elles ne provoquent pas d’allergies), etc.

Pour en revenir aux médicaments, quels que soient les tests préliminaires effectués sur toutes sortes de substrats, il arrive inévitablement un jour où il est administré à un organisme vivant et entier pour la première fois, animal d’abord de préférence, humain ensuite, et l’on regarde ce qu’il se passe en termes de sécurité et d’efficacité.

C’est même une obligation légale, l’OFSP se base sur ces essais pour donner ses autorisations, et je ne vois pas comment elle pourrait faire autrement. Et qui accepterait de se faire opérer par un chirurgien qui n’aurait pas d’abord entraîné ses gestes sur des animaux? […]

Une telle interdiction serait évidemment la mort de la recherche en Suisse.

De plus, les tests ne se cantonnent pas à la recherche, ils sont permanents: tous les produits que nous consommons, médicaments ou autres, sont surveillés en continu, et il arrive que certains soient retirés du marché parce qu’un danger est apparu.

Une telle interdiction serait évidemment la mort de la recherche en Suisse (mais pas des industries pour qui ce ne serait pas un grand problème de les transférer à l’étranger) et une grande perte pour le pays. Mais surtout elle nous priverait de tout, pas seulement des médicaments, puisque encore une fois tout sans exception est, ou a été, testé sur des animaux d’une manière ou d’une autre.

Alors entre les antivax, qui estiment que le vaccin n’est pas sûr parce qu’il n’a pas été testé assez longtemps, et les anti-essais, qui ne veulent pas de tests du tout, il faut décidément de tout pour faire un monde.

Eric Steiner

