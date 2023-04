La bataille s’annonce âpre. Les négociations sur le renouvellement de la convention collective du second œuvre pour la Suisse romande s’ouvrent cette semaine dans un contexte économique particulièrement tendu. Du coup, dirigeants d’entreprises et syndicats voudront chacun tirer la couverture à soi.

Les milieux patronaux vont tenter de graver dans le texte une plus grande flexibilisation du temps de travail, afin d’absorber la fluctuation de la demande dans la construction, où s’alternent phases d’activité intense et périodes creuses.

Du côté des syndicats, l’objectif est notamment d’obtenir une revalorisation des salaires et une meilleure protection des travailleurs âgés, pour que ceux-ci ne soient pas abandonnés sur le bas-côté après toute une vie de labeur sur les chantiers.

Alors que presque tout augmente avec l’inflation galopante que nous subissons en ce moment – les biens de consommation, les loyers, l’essence, l’électricité, etc. –, il n’y a pas de raison que seuls les salaires stagnent.

Cependant, les entreprises aussi sont mises sous pression par l’inflation, qui fait exploser les prix des matériaux de construction. Sans oublier la compression des coûts et les délais de plus en plus serrés exigés par les maîtres d’ouvrage, aussi bien publics que privés.

Face à ces injonctions économiques, l’expérience des ouvriers âgés ne fait hélas pas toujours le poids dans la balance.

Il y a donc matière à ferrailler entre syndicats et patronat. Mais c’est justement dans les temps de crise que la notion de partenariat social prend tout son sens. Cela implique, pour le bien commun, de chercher des compromis plutôt que de camper sur des positions dogmatiques. À chaque partie d’assumer ses responsabilités.

