Opérations de l’armée – L’exercice militaire LUX 23 bat son plein en Suisse romande Depuis lundi, l’un des plus importants exercices récents de l’armée suisse a débuté. Des infrastructures genevoises sont concernées.

L’exercice militaire de grande envergure LUX 23, qui a débuté lundi, bat son plein en Suisse romande. Les infrastructures critiques, comme Genève Aéroport ou la raffinerie de Cressier (NE), sont au cœur de ces opérations.

«Ces exercices sont une nécessité, notamment en raison du statut particulier de Genève avec ses organisations internationales», a déclaré jeudi le président du Conseil d’État genevois Mauro Poggia. «Avec les crises comme en Ukraine, il est très important que tous les acteurs puissent se préparer et être disponibles très rapidement», a ajouté André Schneider, directeur de Genève Aéroport.

«Il faudrait que ces exercices soient effectués à intervalles plus réguliers», a relevé le divisionnaire Mathias Tüscher, commandant de la division territoriale 1 qui assure la défense des cantons romands et de Berne. Le dernier grand exercice militaire en date remonte à fin 2022. Baptisé Pilum 22, il s’était déroulé dans cinq cantons alémaniques et avait mobilisé plus de 5000 militaires.

Sinon il faut remonter à 1989, où l’opération Casius avait rassemblé 25 000 personnes. Il s’agissait alors du plus grand exercice de l’armée suisse depuis la fin de la guerre froide.

Des milices

L’opération LUX 23, qui mobilise près de 4000 militaires jusqu’au 9 mai, a été élaborée sur la base d’un scénario selon lequel des milices séparatistes armées d’une région fictive d’Europe menacent la Suisse. Planifié depuis plusieurs années, cet exercice a été amélioré en fonction des récents événements en Ukraine et en Afrique, a précisé le divisionnaire Tüscher.

LUX 23 vise à entraîner la collaboration avec les polices cantonales, les services de secours, la surveillance des frontières mais aussi avec l’armée française. L’armée souhaite tester une nouvelle catégorie de forces d’intervention, les forces dites légères. Celles-ci devraient à l’avenir être capables de soutenir rapidement les autorités civiles dans leurs tâches de protection.

«Nous voulons tester les limites du système de communication et des processus logistiques ainsi que les interactions entre les échelons hiérarchiques», a relevé le divisionnaire Tüscher. Selon ce haut gradé de l’armée suisse, cet exercice de grande ampleur a aussi permis de tester un des réseaux de transmission les plus complexes.

Sur des miradors

À Genève Aéroport, près de 150 soldats sont appelés sur le site, qui est passé d’un niveau de sécurisation de 2 à 4. Des binômes de soldats surveillent des points stratégiques. «Dans le cadre de cet exercice, ils sont armés, munitionnés et équipés d’un gilet pare-balles», a précisé un gradé. «Nous sommes les yeux et les oreilles de la police», a-t-il ajouté en insistant sur cette collaboration avec les forces de l’ordre.

Des soldats sont aussi visibles sur les différents miradors dispersés sur le site aéroportuaire. Ils scrutent les alentours avec des jumelles infrarouges. Les détails du dispositif, qui est également déployé à Genève Aéroport lors des grandes conférences internationales, ne sont pas dévoilés pour des raisons de sécurité.

Sur la Thielle

La raffinerie de Cressier (NE) fait aussi l’objet d’une surveillance accrue lors de cet exercice militaire. Les soldats y sont déployés depuis mercredi. L’armée doit notamment assurer une protection fluviale sur la Thielle qui longe ces infrastructures critiques. Le scénario prévoit aussi de détruire le QG de l’adversaire lors d’un raid avec munitions de combat sur la place de tir des Pradières (NE).

