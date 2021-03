Ce dimanche 28 mars 2021, l’histoire s’est écrite. Ou réécrite. Pour la huitième fois, la ville de Moutier s’est prononcée sur son appartenance cantonale. Mais pour la première fois, le score est sans appel: 374 voix en faveur du frère jurassien. Enfin, le score est suffisamment net pour ne plus laisser de place à cet insoutenable et usant doute.

Pour tout un peuple, fatigué et parfois meurtri par toutes ces années de combat, l’exercice de la démocratie est réussi. Ouf! Parce que la Confédération et les deux cantons concernés, avec les nombreuses mesures mises en place pour surveiller (une seconde fois!) ce scrutin hautement symbolique, n’avaient pas le droit à l’erreur.

«La messe est dite. Oui, c’est possible en terres prévôtoises.»

Est-ce la fin de l’histoire? Comme le soulignait un militant de la première heure, cet écart est inespéré pour barrer la route à d’éventuels recours. Pour les Jurassiens, c’est assurément le score le plus optimiste qui a été obtenu, avec près de 250 suffrages de plus qu’il y a trois ans et demi. Et les signaux envoyés par le camp antiséparatiste ainsi que les déclarations officielles du gouvernement bernois, en fin d’après-midi, permettent de dire que la messe est dite. Comme quoi, oui c’est possible en terres prévôtoises.

Dimanche, en début de soirée, on semblait s’accorder sur un point essentiel: calmer les esprits et songer à la réconciliation. Un dernier combat altruiste pour clore cette journée si particulière.