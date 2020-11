Politique genevoise – L’Exécutif veut prévoir la destitution de l’un des siens Dans un climat tendu, le Conseil d’État lance deux projets pour permettre le retrait du mandat de l’un de ses membres. Réforme envisagée pour 2023. Marc Moulin

Genève, 31 mai 2018. Cathédrale Saint-Pierre. Le Conseil d’État prête serment devant le Grand Conseil lors de cette séance extraordinaire. Photo: Laurent Guiraud. TDG

On imagine l’ambiance dans la tour Baudet lors du vote. Trois semaines après avoir privé provisoirement Pierre Maudet de son dicastère, le Conseil d’État genevois a déposé le 18 novembre au parlement, sans tambour ni trompette, deux projets de loi permettant la destitution d’un de ses membres. Possible dans neuf autres cantons suisses avec des modalités diverses, un tel processus reste inconnu à Genève. S’il est avalisé, il serait institué avec la nouvelle législature, en juin 2023.

La tentative a des précédents. Deux initiatives populaires en ce sens ont échoué en 2019, faute de signatures en suffisance. Émanations du MCG et d’Ensemble à Gauche, des textes distincts visant le même but patientent depuis plus d’un an à la Commission parlementaire des droits politiques. C’est elle qui a demandé au gouvernement de lancer sa propre copie.