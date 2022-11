Décision du Conseil d’État genevois – L’Exécutif cantonal réévalue le salaire des ASSC La fonction des assistants en soin et santé communautaire augmentera d’une classe salariale dès 2023. Et ce alors qu’un préavis de grève venait d’être voté. Léa Frischknecht

Les ASSC avaient déjà manifesté en janvier pour demander cette revalorisation salariale. LAURENT GUIRAUD

Ils l’attendaient depuis longtemps. Les assistants en soin et santé communautaire voient enfin leur revalorisation salariale se concrétiser. C’est ce qu’indique le Conseil d’État dans son communiqué hebdomadaire du mercredi 2 novembre. Ainsi, la fonction sera réévaluée d’une classe supplémentaire dès le 1er janvier 2023.

La nouvelle tombe alors que, la veille, le Syndicat des services publics (SSP) Genève annonçait avoir voté un préavis de grève pour le 23 novembre, dans cas où des «réponses favorables» ne seraient pas annoncées dans les prochaines semaines. C’est désormais chose faite. «Le dépôt du préavis de grève a permis au Conseil d’État de tenir une partie de ses promesses», a indiqué Quentin Stauffer aux journalistes de l’ATS. Précisant toutefois attendre davantage de détails de la part du gouvernement pour se prononcer.

Lourd cahier des charges

Comme l’indique le communiqué de presse du SSP datant du 1er novembre, une revalorisation des fonctions avait déjà été promise vers la mi-décembre 2021. Profession créée au début des années 2000, les assistants en soin et santé communautaire participent à la prise en charge de patients dans divers lieux de soins tels que les HUG, l’IMAD, les EMS ou encore les cliniques privées. Ils peuvent délivrer des soins de la vie quotidienne, effectuer des actes médico-techniques ainsi que des tâches administratives.

Ces dernières années, la profession dénonçait un cahier des charges qui n’avait cessé d’augmenter vers davantage de responsabilités. Une situation aujourd’hui reconnue par le Conseil d’État. Mais dans son communiqué de presse, le SSP regrettait également la volonté d’abolir l’autorisation de pratique pour les ASSC. Pour les assistants en soin et santé communautaire, cette autorisation offrait «une sécurité face à des employeurs qui demandent toujours plus, parfois trop». «La modification de la loi sur la santé qui abrogerait ce droit est toujours débattue à la Commission de la santé», précise quant à lui Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de la population et de la santé.

