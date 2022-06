Guerre en Ukraine

«Si je ne pars pas cet été en Sibérie, ce sont quatre années de recherche qui sont perdues.» Gabriela Schaepman-Strub ne cache pas sa déception. La chercheuse en sciences de la terre à l’Université de Zurich et directrice scientifique du Swiss Polar Institute connaît bien la Russie.

Elle y mène depuis treize ans des travaux sur l’effet du réchauffement climatique sur les précipitations et la biodiversité. «Les mesures se font en été et nous devons remplacer le matériel abîmé. Nos partenaires russes ne peuvent pas s’y rendre non plus car, en raison des sanctions, nous ne pouvons pas leur envoyer de l’argent pour payer leurs vols dans cette région éloignée.»