Relations helvético-américaines – L'excédent commercial sans impact sur un possible accord

La Suisse présente un excédent commercial avec les Etats-Unis, mais cela ne devrait pas lui porter préjudice dans les négociations en vue d'un accord de libre-échange avec son partenaire. «Nous sommes rapidement arrivés à la conclusion que ce petit déséquilibre ne posait aucun problème», a affirmé l'ambassadeur américain à Berne Edward McMullen dans une interview mercredi à l'Agefi.

La question de l'excédent commercial de la Suisse a été abordée par le président Donald Trump, de membres de son gouvernement et l'ambassadeur lors du Forum de Davos 2019, rappelle Edward McMullen. Pour ce dernier, la chaîne d'approvisionnement est bien équilibrée entre les deux pays. «J'ajouterai même qu'elle est génératrice de synergies.»

De plus, la balance des biens et des services est en faveur des Etats-Unis, souligne Edward McMullen. «En conclusion, le commerce entre la Suisse et les Etats-Unis est libre, juste et réciproque», selon lui.

Méfiance des milieux écologistes

Tout n'est pas rose pour autant. L'ambassadeur fustige le «protectionnisme suisse» concernant l'agriculture, en particulier la viande de boeuf. Edward McMullen affirme néanmoins comprendre les craintes des agriculteurs suisses mais se dit convaincu que les consommateurs américains seront prêts à payer davantage pour des produits de niche à haute valeur ajoutée.

La pandémie de Covid-19 a mis un coup d'arrêt aux négociations entre les deux pays, qui planchent sur un accord de libre-échange. Les discussions «viennent de reprendre à petit feu», note Edward McMullen, qui s'inquiète cependant des oppositions émanant des milieux écologistes. «En clair, un contrecoup pourrait avoir un impact négatif sur la possibilité d'un accord helvético-américain.»

