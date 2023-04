États-Unis – L’ex vice-président Mike Pence a témoigné devant la justice sur Trump L’ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, a témoigné jeudi devant la justice dans le cadre de l’enquête sur les tentatives de renverser les résultats de la présidentielle de 2020.

Mike Pence le 26 avril 2023 à Chapel Hill, en Caroline du Nord. AFP

Le panel de citoyens chargé d’entendre le ténor républicain s’est assemblé à 9 h 00 jeudi à Washington, fait notamment savoir la chaîne CNN, citant des personnes proches du dossier. Fin mars, un juge avait ordonné à Mike Pence de témoigner sur les conversations qu’il avait eues avec Donald Trump avant l’assaut de ses partisans sur le Capitole, le 6 janvier 2021.

Les enquêteurs, avec à leur tête le procureur spécial Jack Smith, examinent le rôle de Donald Trump dans la violence qui a éclaté ce jour-là, dans le cadre de ce qui aurait été plus largement une tentative de rester au pouvoir après avoir perdu la présidentielle face à Joe Biden. Mike Pence a été sommé ainsi de répondre à toute question d’un grand jury fédéral sur de potentiels crimes commis par l’ancien président.

Aux États-Unis, un grand jury est un panel de citoyens dotés de larges pouvoirs d’enquêtes, et qui peut notamment voter pour recommander une inculpation. Donald Trump avait tenté d’empêcher tout témoignage de son ancien vice-président devant ce grand jury, mais une cour d’appel fédérale avait débouté sa requête mercredi.

Donald Trump brigue un nouveau mandat en 2024 et Mike Pence pourrait faire partie de ceux qui lui disputeront l’investiture républicaine. L’ancien vice-président avait déclaré en mars que l’Histoire tiendrait pour «responsable» Donald Trump pour son rôle dans l’assaut contre le Capitole. «Je n’avais pas le droit d’annuler (le résultat de) l’élection. Et ses paroles imprudentes ont mis en danger ma famille et tous ceux qui se trouvaient au Capitole ce jour-là», avait-il affirmé.

Donald Trump est au centre de plusieurs autres enquêtes. Fin mars, il était devenu le premier président de l’histoire des États-Unis à être inculpé, dans l’affaire d’achat du silence d’une actrice de films X en 2016. Une procureure de l’État de Géorgie enquête également depuis 2021 sur «les tentatives d’influencer les opérations électorales» de cet État du Sud, remporté d’une courte tête par Joe Biden en 2020.

Le procureur spécial Jack Smith enquête en outre sur l’affaire des archives de la Maison-Blanche, Donald Trump étant accusé d’avoir emporté à la fin de sa présidence des boîtes entières de documents. Or une loi de 1978 oblige tout président américain à transmettre l’ensemble de ses e-mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales.

AFP

