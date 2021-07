Rencontre avec Julie Ordon – L’ex-top model croque ses propres bretzels La Genevoise est montée tôt sur les podiums. Aujourd’hui, c’est dans un univers de conte de fées rose poudré qu’elle crée sa propre marque de gourmandises parsemées de «toppings» originaux. Thérèse Courvoisier

Les bretzels au chocolat blanc restent les favoris de Julie Ordon. David Bellemere/DR

Sur la terrasse ensoleillée d’un hôtel chic pas loin du lac, Julie Ordon pourrait irriter. Sur elle, ce short satiné rose clair est sublime. Sur la plupart des autres femmes de la planète, il ressemblerait à un pyjama. Derrière ses lunettes de soleil énormes, elle rit de bon cœur, s’offusque, puis rit à nouveau. Elle a un avis tranché sur tout et sa franchise rafraîchit l’ambiance feutrée du lieu. À 37 ans, après que le mannequinat lui a «volé» une bonne partie de sa jeunesse, la Genevoise choisit le paradoxe de retomber en enfance en devenant cheffe d’entreprise. «Bretzel and Gretel», c’est, après Mathilda, 11 ans, le deuxième bébé d’une femme qui sait ce qu’elle se veut et le fait savoir, accompagnée d’un large sourire: «Je crois bien que je suis assez chiante et perfectionniste!» Ça promet…